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Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti

İngiltere’nin başkenti Londra’da öğlen saatlerinden itibaren metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler yapılması talebi ile 24 saatlik greve başladı.

Asayiş 06.06.2022, 20:21
Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti

İngiltere’nin başkenti Londra’da öğlen saatlerinden itibaren metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler yapılması talebi ile 24 saatlik greve başladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler talep ederek greve gitti. Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma (RMT) Sendikası liderliğinde gidilen 24 saatlik grev, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamalarının sona ermesinin ardından başladı. Londra genelinde bir çok metro istasyonu kapatılırken, greve yaklaşık 4 bin metro personeli katıldı.

Londra’da ulaşımdan sorumlu operatör firma olan Londra için Transport (TFL) firması tarafından yapılan açıklamada ise, 08.00 itibari ile yaşanacak ulaşım aksaklıkları ile alakalı Londralılara uyarıda bulundu.

Grevi, TFL’nin geçtiğimiz günlerde maliyetleri sebep göstererek 600 kişiyi işten çıkartmasının tetiklediği bildirildi.

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