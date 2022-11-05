Londra’da hayat pahalılığı protesto edildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü.

İngiltere Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 3’lük faiz artışının ardından İngiltere genelindeki temel ihtiyaçlara yapılması beklenen zamlar nedeniyle başkent Londra’da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı. Göstericiler, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesini talep etti. Merkez Londra’da başlayan gösteri, Başbakanlık Ofisinin önünden geçerek Trafalgar Meydanı’nda son buldu.

Eylemler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, İngiltere Polis Teşkilatı eylem yapanlar arasından 4 kişiyi gözaltına aldı.