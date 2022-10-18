Londra’da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakan Liz Truss’un ofisinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında şüpheli bir paket bulundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakan Liz Truss’un ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında şüpheli bir paket bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesi üzerine hükümet binalarının bulunduğu Whitehall bölgesi trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzmanların yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonunda pakette bomba olmadığı bildirildi. Polis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzmanlar paketin temiz olduğunu teyit etti. Güvenlik önlemleri kaldırıldı" dedi.