Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı

Kayseri’de lokomotifin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Boğazköprü Mevkii’nde meydana gelen kazada, hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan A.A. yönetimindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü tıra lokomotif çarptı. Kazada tırın dorsesi hurdaya dönerken, sürücü A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, yaralı sürücü de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen dorse de kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.