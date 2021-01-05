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Lokomotif ile otomobil çarpıştı
Sivas’ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Asayiş 05.01.2021, 19:02
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Sivas’ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.Edinilen bilgilere göre kaza, Kadı Burhanettin mahallesinde hemzemin geçitte meydana geldi. S.D. idaresindeki 58 ACG 853 plakalı Hyundai marka otomobil hemzeminden geçtiği sırada Taşlıdere mevkiinden Sivas Garı’na doğru giden lokomotif ile çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TCDD’ye ait Acil Müdahale ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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