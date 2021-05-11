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Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı

Aksaray’da lokanta işletmeciliği yapan kadın esnaf lokantasında yaptığı baklavaları cadde ve sokak sokak gezerek pandemi denetimi yapan polislere ikram etti.

Asayiş 11.05.2021, 01:11
Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı

Aksaray’da lokanta işletmeciliği yapan kadın esnaf lokantasında yaptığı baklavaları cadde ve sokak sokak gezerek pandemi denetimi yapan polislere ikram etti.

Aksaray’da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelindeki kavşak ve noktalarda uygulamalar aralıksız sürüyor. Uygulama noktalarında bekleyen polis ekipleri tüm araç ve yayaları durdurarak sorgulama yaparken, lokanta işletmeciliği yapan Ayfer Ozan (40) lokantasında yaptığı baklavaları görevli polis memurlarına ikram etti. Cadde ve sokaklarda elinde tepsiyle gezen esnaf Ayfer Ozan, zor günlerde halkın sağlığı için görev yapan emniyet güçlerine teşekkür etmek amaçlı ikramda bulunduğunu söyledi. Polis ekiplerine kendi elleriyle ikramda bulunan Ozan, “Bu soğukta bizim sağlımız için bizi bekleyen polislerimize tatlı ikram etmek istedim. Allah razı olsun onlardan. Bizleri bu soğukta bekleyip görevlerini yerine getirdikleri için” dedi.
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