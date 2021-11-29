Lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi

Edremit Körfezinde gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos fırtınasının hız 100 kilometreyi aştı. Sahil bölgeleri dışında Havran ilçesinde de asırlık dev ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sahil bölgelerinde şiddetini artıran lodos iç kesimlerde de etkili olmaya devam ediyor. Balıkesir’in Havran ilçesinde lodosun hızının 100 kilometreyi geçmesi üzerine asırlık dev ağaçlar yıkıldı. Havran Belediyesi yetkilileri, “Vatandaşlarımızın gerçekleşebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylardan dolayı zarar görmemesi için şiddetli fırtına ve sağanak yağış esnasında tedbirli davranmalarını istiyoruz. Can ve mal güvenliği için lütfen tedbiri elden bırakmayın” dedi.