Lodosta uçan çatının parçasını son anda görerek kurtuldu

Arnavutköy’de binanın çatısından uçan parçayı son anda fark eden vatandaş saniyelerle ölümden döndü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bir binanın çatısı lodosun şiddetine dayanamayarak yola uçtu. Düşen parça rüzgarın şiddetiyle yol kenarında bulunan bir işyerinin önüne kadar sürüklenirken, o sırada yolda bulunan bir vatandaş üzerine gelen parçayı son anda fark ederek kurtuldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.