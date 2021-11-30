Lodosta hasar gören fabrika çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

Gebze’de şiddetli lodos nedeniyle hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybeden Yurdal Gökçe’nin (41) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Dün yaşanan şiddetli lodosta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısı hasar gören Yurdal Gökçe (41) tamir etmek için çatıya çıktı. Bu sırada etkisini iyice arttıran lodos nedeniyle Gökçe çatıyla birlikte metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu. Fabrika’da çalışanlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Gökçe sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökçe’nin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçe’nin ağabeyi Cemal Gökçe “Fırtına sırasında çatıdan birkaç saç kalmış kardeşim de bunları düzeltmek için çatıya çıkmış. Ama esen rüzgarla birlikte depoya düşmüş. Başkasının işini kendi işi gibi gören bir insandı. Evli ve 41 yaşındaydı” diye konuştu.

Gökçe’nin cenazesi burada yapılacak otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum’un Paşalı köyüne götürülecek.