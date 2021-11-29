Lodosta can pazarı

Esenyurt’ta lodos sırasında yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta lodos sırasında yaşanan can pazarı, güvenlik kameralarına yansıdı. Saadetdere Mahallesi’nde bir marketin önünde kaydedilen görüntülerde şiddetli lodos nedeniyle çatı parçaları uçuyor. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, etrafa kaçmaya çalışıyor. Bu sırada bir kişi üzerine düşen çatı parçasıyla bir meyve tezgahının yanına düşüyor. Vatandaşlar, yere düşen kişiye yardım ederek kaldırıyor.