Lodos Kuzey Ege’de hayatı olumsuz etkiliyor

Kuzey Ege’de dünden bu yana etkili olan lodos fırtınası şiddetini artırarak bölgede etkili olmaya devam ediyor. Lodos Fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahillerde evlere kadar ulaşırken, Ayvalık ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Olumsuz deniz koşullarından etkilenen bazı gemiler Edremit Körfezine ve Sarımsaklı açıklarına sığındı.

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde dünden bu yana şiddetini artırarak devam eden lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum Sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı yük gemileri fırtınanın etkisinden korumak için Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarında demirledi. Ayrıca Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak hava ve deniz muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege’de lodos rüzgarı hızı 90 kilometreyi geçti.

(EME-