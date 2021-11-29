Lodos kafeyi böyle uçurdu

Bağcılar’da lodos nedeniyle bir kafenin dış kısmının uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Tentesi uçan kafede maddi hasar oluştu.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle İstanbul’un birçok noktasında çatı uçmaları yaşandı. Bağcılar’da bulunan bir kafenin dış kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Kafenin tente kısmının uçtuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.