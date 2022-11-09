Lise öğrencisi okulda kendini bıçakla yaraladı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’ndeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki M.A. girdiği bunalım sonucu teneffüste kendini boynundan bıçakla yaraladı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A. tedavi altına alındı. Ö.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.