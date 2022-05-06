Lise öğrencisi kayalıklardan denize düştü

Zonguldak’ta lise öğrencisi genç kız sabah saatlerinde kayalıklardan denize düştü. Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Fener Caddesi 100. Yıl Gezi Yolu Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre lise 3. sınıf öğrencisi B.Y. sabah saatlerinde falezlerin bulunduğu bölgeden denize düştü.

İmdat çağrılarını duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan lise öğrencisi B.Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen genç kızın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler genç kızın kayalıklarda kalan çantası ve montunu inceledi. Cep telefonu ve cüzdanı da ekiplerce teslim alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Falezlere balık tutmak için gelen Erdinç Çoban, "Şurada kayalıkların oradaydık diğer tarafta. Arkadaş geldi bize ’Biri bağırıyor’ dedi. İmdat diye. Bende ’Ne oluyor bir bakın’ dedim. Çünkü biz diğer tarafta epey aşağıdaydık. Polisi arayıp aramadıklarını sordum. ’Neyi bekliyorsunuz arasanıza’ dedim. Çünkü ne olduğu belli değil. Sonuçta biri imdat diye bağırmış. Dövüyorlar mı atıyorlar mı? Belli değil. Aradılar. Sonra Sahil Güvenlik geldi denizden aldı" diye konuştu.