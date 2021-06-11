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Linç edilmekten polis havaya ateş açarak kurtardı

Adana’da komşularıyla sorun yaşayan bir kişi evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ve yoldan geçen bir otomobile ateş etti. Yaklaşık 4 saat damda kalan adam, polis tarafından gözaltına alınıp indirildiği sırada komşuları tarafından darp edildi.

Asayiş 11.06.2021, 13:08
Linç edilmekten polis havaya ateş açarak kurtardı

Adana’da komşularıyla sorun yaşayan bir kişi evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ve yoldan geçen bir otomobile ateş etti. Yaklaşık 4 saat damda kalan adam, polis tarafından gözaltına alınıp indirildiği sırada komşuları tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45053 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, komşularıyla sorun yaşayan Oğuz Eroğlu, sabah saatlerinde tekrar komşularıyla kavga etti. Bunun üzerine sinirlenen adam, pompalı tüfeğini alarak evinin damına çıktı ve önce havaya ardından da sokaktan geçen bir otomobile ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı Eroğlu, uzun süren çabalar sonucu inmeyince Özel Harekat Polisleri tarafından evin kapısını koçbaşı ile kırdı. Gözaltına alınan Eroğlu, damdan indirildiğinde ise sıkıntı yaşadığı komşuları tarafından darp edildi. Bu sırada polis havaya ateş açarak grubu dağıtıp gözaltındaki şahsı olay yerinden uzaklaştırdı.

Oğuz Eroğlu daha sonra polis merkezine götürüldü.
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