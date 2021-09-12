banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı

"Limandaki konteynerleri de çekin" diyen uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Limandaki konteynerleri çek konteynırları" diyen şahıs mahkemece tutuklandı.

Asayiş 12.09.2021, 19:18
"Limandaki konteynerleri de çekin" diyen uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Limandaki konteynerleri çek konteynırları" diyen şahıs mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bin 540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili firarda olduğu ileri sürülen E.Y. narkotik polisinin takibi sonucu Soğuksu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. E.Y., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hastanede sağlık raporu alınıp Samsun Adliyesine götürülen E.Y. kendisini görüntüleyen kameraya yüzündeki maskeyi açarak, "Limandaki konteynerleri çek konteynerleri. Ne yapmışım da beni çekiyorsunuz" demesi dikkat çekti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0