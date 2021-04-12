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Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.E isimli genç limanda yarı çıplak bekleyince polis ekipleri müdahale etti.

Asayiş 12.04.2021, 17:42
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Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.E isimli genç limanda yarı çıplak bekleyince polis ekipleri müdahale etti.

Olay akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan S.E isimli genç yarı çıplak limana giderek saatlerce bekledi. S.E isimli genci yarı çıplak gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dakikalarca genci limandan çıkarmak için çaba gösterdi. Ardından polis ekipleri S.E isimli genci ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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