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Limanda kaybolan balıkçının aranmasına devam ediliyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balığa çıkmak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan balıkçının, liman içinde sualtı dalgıçları tarafından aranmasına devam ediliyor.

Asayiş 01.10.2021, 15:22
Limanda kaybolan balıkçının aranmasına devam ediliyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balığa çıkmak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan balıkçının, liman içinde sualtı dalgıçları tarafından aranmasına devam ediliyor.

Cide’de ikamet eden ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, 28 Eylül’de akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Bir süre sonra Cide Limanına gelen balıkçı Ertan Göktepe, Cide Liman içinde gözden kayboldu. Limanda kaybolduğu ve denize düştüğü düşünülen Ertan Göktepe’den ailesi bir süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri ile sualtı dalgıç ekipleri, Cide Limanına gelerek denizde arama yaptı. İki gündür Cide Limanında aranan Ertan Göktepe’den şuana kadar haber alınamadı. Arama çalışmalarının ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.

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