banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Safi Port Limanında üçüncü kattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 14.04.2021, 14:36
2
Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Safi Port Limanında üçüncü kattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 12.30 sıralarında Derince Safiport Liman İşletmesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgay T. adlı işçi, limanda bir binanın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Düşme sonrasında Turgay T.’nin yaralandığını gören işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu