Lice’de bir mahallenin iki mezrası ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada Lice’nin Yalımlı Mahallesi ile Hevsel ve Aliye Mezrası’nın 7 gün süre ile “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; Diyarbakır İli, Lice İlçesi Yalımlı Mahallesi Hevsel Mezrası ve Aliye Mezrası, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 28/12/2022 günü saat 02:00’dan 03/01/2023 günü saat 23:59’a kadar (7) gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.