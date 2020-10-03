Lice’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden Yıldırım-7 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, hava kuvvetleri desteği ile yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.