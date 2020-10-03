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Lice’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden Yıldırım-7 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Asayiş 03.10.2020, 16:49
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Lice’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden Yıldırım-7 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, hava kuvvetleri desteği ile yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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