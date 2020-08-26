Lice’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavga arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkmış
DİYARBAKIR’IN LİCE İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİNİN ARAZİ MESELESİ OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, YAŞANAN SİLAHLI KAVGA SIRASINDA VATANİ GÖREVİNDEN MEMLEKETİ DİYARBAKIR’DA GELEN ASKER BARIŞ PİYALA, SİLAHLI SALDIRI SIRASINDAN KURŞUNLARIN KENDİSİNE İSABET ETMESİ NEDENİYLE KALDIRILDIĞI LİCE İLÇE DEVLET HASTANESİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün çıkan ve 3 kişinin öldüğü 2’si ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıktığı öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi Güçlü ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köylüler arasında arazi meselesi sebebiyle önceki gün çıkan tartışma, köyde bulunan diğer aile fertlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Dün akşam saatlerinde arazi meselesi yüzünden tekrar bir araya gelen taraflar arasında bu kez silahlı kavga çıktı. Olayda. muhtar vekili Aziz Cantürk, Şabettin Canbuldu ile vatani görevini yaptığı kışladan izinle memleketi Diyarbakır’ın Lice ilçesine gelen er Barış Piyala hayatını kaybetti. Olayda 2’isi ağır 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma, köyde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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