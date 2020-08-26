Lice’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavga arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkmış

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün çıkan ve 3 kişinin öldüğü 2’si ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıktığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi Güçlü ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köylüler arasında arazi meselesi sebebiyle önceki gün çıkan tartışma, köyde bulunan diğer aile fertlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Dün akşam saatlerinde arazi meselesi yüzünden tekrar bir araya gelen taraflar arasında bu kez silahlı kavga çıktı. Olayda. muhtar vekili Aziz Cantürk, Şabettin Canbuldu ile vatani görevini yaptığı kışladan izinle memleketi Diyarbakır’ın Lice ilçesine gelen er Barış Piyala hayatını kaybetti. Olayda 2’isi ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma, köyde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.