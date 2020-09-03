Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda bin 418 kilo esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında terör ve terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler, 7 noktada yaptıkları aramada 558 kilo toz, 860 kilo kubar olmak üzere toplam bin 418 kilo esrar ele geçirildi. Esrar imha edilmek üzere el konulurken, soruşturma başlatıldı. Operasyona ilişkin detaylar Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabında paylaşıldı.