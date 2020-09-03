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Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'IN LİCE İLÇESİ KIRSALINDA, JANDARMA TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA 7 NOKTADA BİN 418 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 03.09.2020, 19:08
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Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda bin 418 kilo esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında terör ve terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler, 7 noktada yaptıkları aramada 558 kilo toz, 860 kilo kubar olmak üzere toplam bin 418 kilo esrar ele geçirildi. Esrar imha edilmek üzere el konulurken, soruşturma başlatıldı. Operasyona ilişkin detaylar Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabında paylaşıldı.
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