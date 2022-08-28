Libya’da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada can kaybı 23’e yükseldi

Libya’nın başkenti Trablus’un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 2 silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e, yaralı sayısının ise 140’a yükseldiği açıklandı.

Libya’nın başkenti Trablus’ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi’nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa’ya yakın Eymen ed-Tacuri’ye bağlı silahlı grup arasında gece saatlerinde çıkan çatışmalarda bilanço artıyor. Libya Sağlık Bakanlığı Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e, yaralı sayısının ise 140’a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 6 hastanenin vurulduğu ve ambulansların çatışmalardan etkilenen bölgelere ulaşamadığı belirtilmişti. ABD’nin Libya Büyükelçiliği ise çatışmalar nedeniyle endişeli olduğunu ifade ederken, Birleşmiş Milletler, Trablus’ta çatışmaların durması çağrısında bulunmuştu.