Libya’da Hafter’e bağlı savaş suçlusu komutana suikast

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı olan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından savaş suçları nedeni ile aranan Binbaşı Mahmud el-Werfalli düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Libya’nın Bingazi kentindeki Arap Tıp Üniversitesi yakınlarında darbeci General Hafter’e bağlı olan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından savaş suçları nedeni ile aranan Binbaşı Mahmud el-Werfalli düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Werfalli’nin iki koruması ile birlikte araçtayken silahlı suikast düzenlendiği aktarıldı. Werfalli’nin Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’ndaki (LNA) seçkin bir birimin komutanı olduğu biliniyordu.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Werfalli’yi 10 tutukluyu infaz ettiğini gösteren fotoğrafların ortaya çıktığı 2018’deki bir olay da dahil olmak üzere, 40’tan fazla kişiyi öldürmesi nedeni ile hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

Aralık 2019’da ABD Hazine Bakanlığı ve Eylül 2020’de ise Avrupa Birliği (AB) Werfalli’ye yaptırım listesine almıştı.