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Libya’da Hafter güçlerine ait 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru Hafter güçlerine ait 2 helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Asayiş 19.09.2021, 21:43
Libya’da Hafter güçlerine ait 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru Hafter güçlerine ait 2 helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya’nın doğusundaki Hafter güçlerine ait 2 helikopterin askeri operasyon sırasında çarpışarak düştüğü bildirildi. Hafter güçlerine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Miloud Al-Zawi yaptığı açıklamada, Bingazi’nin güneydoğusundaki Masous bölgesi yakınlarında iki helikopterin çarpışması sonucu düştüğünü aktardı. Zawi, kaza sonucu helikopterlerden birinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterdeki mürettebatın ise kazadan sağ kurtulduğunu belirtti.

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