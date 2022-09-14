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Libya’da akaryakıt deposunda patlama: 17 yaralı
Libya’nın Sebha kentinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı.
Asayiş 14.09.2022, 09:22
Libya’nın Sebha kentinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı.
Libya’nın güneyindeki Sebha kentinde dün bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Geçtiğimiz ay Libya’nın Bint Baya bölgesinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.
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