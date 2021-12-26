Libya’da 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu: Biri bebek

Libya’nın Khoms kentindeki Kızılay, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışırken boğulan 27 göçmenin cansız bedenlerinin Libya kıyılarına vurduğunu bildirdi. Boğulan göçmenler arasında bir de bebeğin bulunduğu öğrenildi.

Afrika ülkelerinden Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin dramı devam ediyor. Libya’nın Khoms kentindeki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışırken boğulan 27 göçmenin cansız bedenlerinin dün geç saatlerde Libya kıyılarına vurduğu bildirildi. Açıklamada, 1’i bebek, 2’si kadın olmak üzere toplam 27 göçmenin cansız bedenlerinin sahil kasabası Khoms’ta iki farklı noktada kıyıya vurduğu aktarıldı.

Yetkililer, 3 göçmenin sağ kurtarıldığını ve diğer göçmenler için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Göçmenlerin cesetlerini teslim alan Khoms Hastanesi Başhekimi Usame el-Saket yaptığı açıklamada, "Tahminen bir gündür denizdeydiler" ifadelerini kullanarak, "Cesetler hala sağlamdı. 14 tanesi küçük bir bebekle birlikteydi” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, denizde kaybolduğuna inanılan 60 kişilik göçmen grubundan 14’ünün cansız bedeninin kıyıya vurduğu bildirildi. Bakanlık ve Kızılay tarafından yapılan açıklamaların aynı göçmen grubuna atıfta bulunup bulunmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık bin 500 göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini belirtilmişti.

IOM’nin Kayıp Göçmenler Projesi, göçmenler tarafından Avrupa’ya ulaşmak için kullanılan Orta Akdeniz rotasını, 2014’ten bu yana yaşanan 17 binden fazla ölüm ve kayıpla dünyanın bilinen en ölümcül göç rotası olarak belirledi.