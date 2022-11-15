Levyeli hırsız yakayı ele verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde kameralara aldırmadan sırt çantasında taşıdığı levyeyle gece yarısı yaklaşık 10 iş yerini soyan levyeli hırsız, Antalya’da yakalandı.

Serik ilçesinde market, manav, tatlıcı, çiğ köfteci, yufkacı, restoran olmak üzere yaklaşık 10 işyerinin kapısını sırt çantasında taşıdığı levye ile kıran hırsız, esnafı büyük zarara uğratmıştı. Antalya’da Zeytinköy Mahallesi’nde yunus ekiplerinin GBT sorgusunda yakalanan M.Y. isimli şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Serik’te yaklaşık 1 aydır elindeki levyeyle iş yerlerine dadanan levyeli hırsızın yakalandığını duyan esnaf rahat bir nefes aldı.