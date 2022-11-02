Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde elindeki levyeyle iş yerlerine dadanan hırsız, esnafı canından bezdirdi. Levye ile işletmelerin kapısını açan hırsız, güvenlik kameralarına aldırmadan kasaları boşalttı. Sadaka kutularına kadar çalan hırsızın 4 ayrı iş yerini soyduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Son dönemlerde Merkez Mahallesi’ndeki iş yerlerine dadanan bir hırsız nedeniyle esnaf zor anlar yaşıyor. Manav, market, çiğ köfteci, tatlıcı ve restoran ayırt etmeyen hırsız, gece girdiği iş yerlerini adeta talan ediyor. Demir levye ile işletmelerin kapılarını açan hırsız güvelik kameralarına rağmen rahat tavırlarıyla da dikkati çekiyor.

"Bu kişi bulunsun"

Manav işiyle uğraşan Ramazan Çınar, "Hırsız saat 03.00 sıraları dükkana girmiş. Sabah eşim dükkanı açmaya geldi. Ondan sonra beni aradı. ’Gece sen dükkana geldin mi’ dedi. Gelmediğimi söyledim. Eşim kamera kaydına bakınca yaklaşık 25 yaşlarında bir kişinin önce levye ile kapıyı zorladığını ve içeri girdiğini görüyor. Kasada bir miktar paramı almış ve gitmiş. Ertesi gün de markete ondan sonra restorana girmiş. Artık bir dur diyelim, bu kişi bulunsun artık" dedi.

"Sadaka kutusunu bile götürmüş"

Tatlıcılık yapan Fatih Usta da, "Saat 03.00 gibi dükkana girmiş. 3 bin liraya yakın para ve bir de sadaka kutusu vardı. Bin 500 lira civarında orada vardı. Almış götürmüş. Sabah gelince fark ettik. Birkaç esnafın iş yerine daha girmiş, o parayı nasıl yiyecek bilmiyorum. Hadi benim paramdan geçtim. Sadaka kutusundan ne istedin" diyerek isyan etti.

"En kısa zamanda yakalansın"

Çiğ köfte işletme sahibi Zeynep Kaynak ise, "Akşam dükkanı kapatıp evimize gittik. Sabahleyin ise kolaylıkla içeri girdik. Ne olduğunu anlayamadık, kapıda mı bir problem var diye düşündük. Kasaya baktığımızda bir miktar bozuk para ile çocuğumun kumbarasının ve çantasının olmadığını fark ettik. Daha sonra kumbarayı boş bir şekilde durakta bulduk. O zaman hırsızın dükkana girdiğini anladık. Ayrıca başka bir kutunun içinde bir miktar para vardı o da yok. Toplamda bin 500 liraya yakın para vardı. Birçok iş yerine daha girdiğini öğrendik. Kameralara baktığımızda bütün iş yerine giren kişinin aynı kişi olduğu söyleniyor. Herkes tarafından bilindiği halde bu kişi bizim ve başkalarının canını yakmaya devam ediyor. Başka kişilerin de canı yanmadan kısa sürede yakalanır" diye konuştu.

"Kumbaraya üzüldüm"

En çok da çocuğunun kumbarasının çalınmasına üzüldüğünü belirten Kaynak, "Çocuğum günlük verdiğimiz paranın yarısına kumbarasına atıyordu. Kendi hayal ettiği telefon, bilgisayar almak için birikim yapıyordu. Bu kişi çocuğumun gelecek ümidini çaldı. Bizim için çok büyük bir değer kaybı oldu. Bu kişinin en yakın zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.