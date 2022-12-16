Levent’teki büyük yangında alevlere bahçe hortumuyla böyle müdahale etti

İstanbul Levent’te bulunan bir AVM çıkan yangına bir vatandaş yan taraftaki binadan bahçe hortumuyla müdahale etti. O anlar da kameraya yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde bulunan Metrocity isimli alışveriş merkezinde öğlen saatlerinde çıkan yangında çatı alevlere teslim oldu. Yan tarafta bulunan bir binanın camından uzanan vatandaş yangına bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalıştı. Camdan bahçe hortumunu sarkıtan vatandaş, alevlere su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.