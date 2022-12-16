Levent’te AVM’de yangın

İstanbul Levent’te bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen siyah duman kilometrelerce öteden görüldü. Edinilen ilk bilgilere göre, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

Levent Büyükdere Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında saat 12.45’te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içerideki bulunan vatandaşlar polis ve güvenlik eşliğinde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Edinilen ilk bilgilere göre, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.