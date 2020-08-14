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Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren küçük Onur, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE SU DOLU LEĞENDE OYUN OYNARKEN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE YOĞUN BAKIMA ALINAN 4 YAŞINDAKİ ONUR SADE HAYATINI KAYBETTİ
Asayiş 14.08.2020, 09:06
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık semtinde ikamet eden Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki çocukları Onur Sade, 9 Ağustos Pazar günü su dolu leğende oynarken boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük Onur, ailesi tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye’deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Onur, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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