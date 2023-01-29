Lazkiye’deki 4.4 büyüklüğündeki deprem Hatay’da da hissedildi

Suriye’nin Lazkiye şehrinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Hatay’da da hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:12de merkez üssü Suriye’nin Lazkiye şehrinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Hatay’ın Samandağ ilçesi ve diğer ilçelerinde de hafif hissedildi.