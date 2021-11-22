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Lavların denize ulaştığı La Palma’da sokağa çıkma yasağı

Kanarya Adaları Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (PEVOLCA) kurumu, La Palma adasında denize ulaşan lavların su ile temasında zehirli gaz çıkışı yaşanması ihtimaline karşı 3 sahil kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Asayiş 22.11.2021, 22:38
Lavların denize ulaştığı La Palma’da sokağa çıkma yasağı

Kanarya Adaları Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (PEVOLCA) kurumu, La Palma adasında denize ulaşan lavların su ile temasında zehirli gaz çıkışı yaşanması ihtimaline karşı 3 sahil kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da 19 Eylül’de patlamaya başlayan Cumbre Vieja Yanardağı’nda yaşanan üçüncü lav akıntısının bugün denize ulaşması üzerine La Palma yetkilileri harekete geçti. Kanarya Adaları Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (PEVOLCA) kurumu tarafından yapılan açıklamada, lavların deniz suyu ile temas etmesi sonucu zehirli gaz çıkışı ihtimaline karşı adadaki Tazacorte, San Borondon ve El Cardon kasabalarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve kasabalarda yaşayan yaklaşık 3 bin vatandaşın 24 saat boyunca evlerinde kalması gerektiği ifade edildi. Vatandaşları kapı ve pencereleri kapalı tutmaları ve havalandırma sistemlerini devre dışı bırakarak dışarıdan hava girişini önlemeleri konusunda uyaran yetkililer, La Palma Havalimanı’nın da yanardağdan çıkan küller nedeniyle önümüzdeki 48 saat boyunca kapalı kalacağını kaydetti. Yetkililer, La Palma adasının başkenti Santa Cruz’da ise havadaki kükürt dioksit ve sağlığa zararlı parçacıklar nedeniyle vatandaşlara FFP2 yüz maskesi kullanarak kendilerini korumasını tavsiye ederek, solunum ve kalp hastalıkları olanların evden çıkmaması çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, La Palma adasında 2 aydan fazla süredir faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan çıkan lavların şu ana kadar bin 65 hektarlık alanı ve 2 bin 651 binayı yok ettiği, denize ulaşan lavların ise adanın yüzölçümünü 43 hektar artırdığı kaydedildi.

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