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Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Asayiş 21.06.2022, 10:50 21.06.2022, 11:16
Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti Kom Şube ekipleri bir tırda arama gerçekleştirdi. Ekipler tırda yaptıkları aramada yedek lastiklere gizlenmiş vaziyette 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ile 4 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.