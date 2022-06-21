Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kom Şube ekipleri bir tırda arama gerçekleştirdi. Ekipler tırda yaptıkları aramada yedek lastiklere gizlenmiş vaziyette 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ile 4 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.