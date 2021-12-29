Lastikçi dükkanında yangın, lastikler alev alev yandı

Küçükçekmece’de bir lastikçi dükkanında yangın çıktı. Yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece Dereboyu Caddesi’nde bulunan lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.