Lastikçi dükkanında yangın, lastikler alev alev yandı

Küçükçekmece’de lastikçi dükkanından henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece Dereboyu Caddesinde bulunan lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.