Lastik üretim tesisi alev alev yandı: Bölgedeki evler tahliye edildi

Düzce’de lastik üretim tesisinde klimadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev alev yanan tesisin çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde bulunan lastik üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre lastik üretim tesisinde klima motorlarından yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen tesis için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangına müdahale edilirken, tesisin hemen yanında bulunan evlerdeki vatandaşlar da dumandan etkilenmemeler için tahliye edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde tamamen söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.