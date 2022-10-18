Lastik değiştiren tır sürücülerine otomobil çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta yol kenarında lastik değişimi yapan 4 tır sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Edebiyat Yolu Göksun’dan Kahramanmaraş istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 27 AGT 001 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tüneller bölgesinde yol dışında banket üzerinde lastik değişimi yapan tır sürücüsüne ve yardım eden diğer tır sürücüleri olmak üzere 4 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan F.T, H.Ü, M.T. ve İ.K’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan F.T ve H.Ü’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.