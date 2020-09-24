Lastik arasında kaçak sigara sevkiyatına darbe

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak için gümrük kapısına gelen bir aracın lastiğinde ve kapı döşemeleri arasında gizlenmiş 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir araçta detaylı arama tarama yaptı. X-ray cihazıyla yapılan taramada aracın lastiği ile kapı döşemelerinin altında 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.