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Lastik arasında kaçak sigara sevkiyatına darbe
ŞANLIURFA’NIN AKÇAKALE İLÇESİNDE SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN GÜMRÜK KAPISINA GELEN BİR ARACIN LASTİĞİNDE VE KAPI DÖŞEMELERİ ARASINDA GİZLENMİŞ 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 24.09.2020, 10:07
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak için gümrük kapısına gelen bir aracın lastiğinde ve kapı döşemeleri arasında gizlenmiş 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir araçta detaylı arama tarama yaptı. X-ray cihazıyla yapılan taramada aracın lastiği ile kapı döşemelerinin altında 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sigaralara el koyan ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.
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