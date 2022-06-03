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Lastiği tutuşan kamyon alev almadan söndürüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde, fren balatası ısınan kamyonun tekerleği alev aldı. Vatandaşların dikkati sayesinde kamyon yanmaktan son anda kurtarıldı.

Asayiş 03.06.2022, 15:43
Lastiği tutuşan kamyon alev almadan söndürüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde, fren balatası ısınan kamyonun tekerleği alev aldı. Vatandaşların dikkati sayesinde kamyon yanmaktan son anda kurtarıldı.

Atatürk Caddesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki ağır yük taşıyan 26 ACA 036 plakalı kamyonunun arka tekerleği yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, şoförü uyardı. Şoförün durdurduğu kamyona esnaf yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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