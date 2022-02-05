Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Hasan Sürgit (51) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Batman-Gercüş Çevre Yolunda lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Hasan Sürgit ile otobüsteki yolculardan Zeynep Akyol (37) yaralandı.

Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep Akyol Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.