Lastiği patlayan tır önünde sürüklediği otomobil ile sahile uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde lastiği patlayan tır, karşı şeride geçerek önünde sürüklediği otomobil ile sahile uçtu. Sahilin kaza sırasında boş olması bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in sahil mahallelerinden Altınoluk Antandros mevkiinde İzmir istikametinden Çanakkale istikametine giden Makedonya plakalı M.Y.A. yönetimindeki RA 3456 AC plakalı tırın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü karşı yöne geçerek A.Z. yönetimindeki 34 NB 4097 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır önünde sürüklenen otomobil sahilde bulunan beton bariyerler ile birlikte sahile uçtu, tır ise otomobilin üzerine çıkmak üzereyken durmayı başardı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza nedeniyle karayolunun Çanakkale İzmir istikametinde trafik bir süre durdu. Tırın olay yerinden kaldırılmasından sonra yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.