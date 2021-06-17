Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

25 yolcu, 2 şoför ve bir muavin ile İstanbul’dan Marmaris’e gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında önce lastiği patladı, ardından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsün şoförü soğukkanlı bir şekilde otobüsü emniyet şeridine çektikten sonra kısa sürede yolcuları tahliye etti. Yanan otobüs küle dönerken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangın esnasında büyük panik yaşandı.

Olay gece saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris’e giden Engin Yakış (55) idaresindeki 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkış yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı

Otobüs alev aldı

Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. İçinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücünün soğukkanlılığı ile emniyet şeridine çekildi.

İlk müdahale bir TIR şoförü tarafından yangın tüpü ile yapıldı

Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören bir TIR sürücüsü aracındaki yangın tüpü ile otobüse müdahalede bulundu. Yolcuların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından Orhangazi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs kısa sürede küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Otobüsten son anda kurtulan yolcular, Tünel içindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile parladığını belirterek, otobüs önce sağa sola savruldu. Daha sonra otobüs şoförümüz aracı durdurdu ve bizleri tahliye etti. Lastiğin patlaması ile birlikte araçta yanık kokularını hissettik diye görüş belirttiler.