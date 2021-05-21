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Lastiği patlayan kamyonet karşı şeride geçti: 5 yaralı

Çankırı’da seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonetin karşı şeride geçtiği kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 21.05.2021, 21:55
Lastiği patlayan kamyonet karşı şeride geçti: 5 yaralı

Çankırı’da seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonetin karşı şeride geçtiği kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Kızılırmak yolu Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Y. (67) idaresindeki 18 BC 820 plakalı kamyonetin sağ arka lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması üzerine kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyonet, Nail D. idaresindeki 42 ND 094 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Hüsne Ş. (33), Sude Ş. (10) ve Yunus Emre Ş. (9) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
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