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Lastiği patlayan fırın aracı zeytinliğe uçtu: 1 yaralı
ORHANGAZİ-İZNİK KARAYOLU, ÜREĞİL ALTINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÜREĞİL MAHALLESİNE EKMEK GÖTÜREN BİR FIRIN ARACININ LASTİĞİ PATLAYINCA KONTROLDEN ÇIKARAK ZEYTİNLİĞE UÇTU. AĞACA ÇARPARAK DURAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Asayiş 24.08.2020, 14:28
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde fırın aracı lastiği patlayınca zeytinliğe uçtu. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aykut Koçak (26) idaresindeki 31 PB 732 plakalı ilçedeki bir fırına ait hafif ticarî araç, Üreğil Mahallesine ekmek götürürken, kavşak yakınlarında lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpıp durabilen aracın sürücüsü Aykut Koçak yaralandı. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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