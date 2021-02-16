Larissa’dan kaçış yok

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis köpeği Larissa’nın da katıldığı narkotik operasyonunda bir otomobilin bagajındaki bavulun içerisine gizlenmiş halde yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çorlu’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında bir ikamet ve yabancı plakalı bir araçta arama yapıldı.

Uyuşturucu maddeleri bulma konusunda özel olarak eğitilen polis köpeği Larissa’nın da yer aldığı operasyonda bir otomobilin bagajındaki bavul içerisine gizlenmiş halde 4 adet vakumlu poşet içerisinde yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, fişeklenmiş halde 2 fişek skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL, 200 euro ve 100 Leva para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak S.H. ile yabancı uyruklu M.A.M. adlı şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Operasyon anının polis kamerasına yansıdığı olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.