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’Laf atma’ tartışması kavgaya döndü

Bursa’da laf atma tartışmasında ortalık adeta meydan muharebesine döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Asayiş 13.07.2022, 09:11
’Laf atma’ tartışması kavgaya döndü

Bursa’da laf atma tartışmasında ortalık adeta meydan muharebesine döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘laf atma’ meselesi yüzünden tarafların arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımadan vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Tarafların kavgası polis merkezinde sona erdi.

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