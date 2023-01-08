Laçın Koridori’nun açılmasını isteyen Ermenilere polisten müdahale: 65 gözaltı

Ermenistan’da Rus askeri üssü çevresinde toplanarak Azerbaycanlı aktivistler tarafından bir kısmı trafiğe kapatılan Laçın Koridoru’nun açılmasını isteyen 65 Ermeni, polis tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Karabağ’daki Laçın Koridoru’nda Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde işletilmesinin önlenmesi ve bu durumun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla 12 Aralık’ta protesto gösterisi başlatmıştı. Ermenistan’ın kuzeyindeki Gümrü kasabasında bulunan Rus askeri üssünün çevresinde toplanan yaklaşık 200 protestocu da Laçın Koridoru’nun açılmasını talep etti. Rus medyasında yer alan haberlere göre, polisin müdahale ettiği gruptaki 65 Ermeni gözaltına alındı.

"Laçın Koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçın Koridoru’nda görev alan Rus Barış Gücü birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda en acil konu Laçın Koridoru’nda yaşadığımız kriz. Burası Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü birliklerinin sorumluluk alanında. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisine göre Laçın Koridoru Rus Barış Gücü’nün kontrolünde bulunmalı, Azerbaycan yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçın Koridoru, Rus Barış Gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Laçın Koridoru’ndaki Şuşa-Hankendi yolunda eylem yapan Azerbaycanlı protestocular, Karabağ’da geçici olarak konuşlanan Rus Barış Gücü’nün komutanı Andrey Volkov’un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istemişti. Bölgedeki yolun ise Rus Barış Gücü tarafından kapatıldığı belirtilmişti. Geçtiğimiz 10 Aralık’ta inceleme yapmak üzere bölgeye gönderilen Azerbaycan heyeti, Rus Barış Gücü tarafından engellenmişti. Yaşanan durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’ya nota verilmişti.